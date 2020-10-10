Сколько необходимо носить маску сделавшим прививку от коронавируса людям

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи рассказал о том, сколько времени необходимо носить маску людям, которые сделали прививку от коронавируса. Александр Гинцбург считает, что на вакцинации профилактика заболевания не должна заканчиваться.



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