Сколько необходимо носить маску сделавшим прививку от коронавируса людям

Академик РАН убежден, что перестать носить маску человеку можно через три недели после того, как он сделает двухэтапную прививку от COVID-19 и успешно пройдет анализ на антитела к коронавирусу. Александр Гинцбург отметил, что 21 день – это минимальный период, который необходимо обождать после указанных процедур, чтобы перестать пользоваться средствами индивидуальной защиты.
По словам профессора микробиологии, важное внимание нужно уделить результату анализа на антитела к коронавирусу. Это связано с тем, что при недостаточном уровне специальных белков есть риск заражения COVID-19, поэтому в таком случае маску лучше всего продолжать носить. По словам Гинцбурга, человеку допустимо отказываться от медицинского изделия, только если уровень протективных антител в его анализе высокий.
Напомним, что первая в мире вакцина для профилактики коронавируса прошла регистрацию в России. Ее назвали "Спутник V" в честь исторического события – удачного запуска первого космического спутника в СССР в 1957 году, который благоприятно повлиял на развитие космонавтики во всем мире. Вакцина была создана центром им. Н. Ф. Гамалеи в августе этого года. Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужно пройти два этапа вакцинации, между которыми пройдет три недели.
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