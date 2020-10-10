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Коронавирус
Сколько необходимо носить маску сделавшим прививку от коронавируса людям

Сколько необходимо носить маску сделавшим прививку от коронавируса людям

Лаборатория Роспотребнадзора в Бейруте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи рассказал о том, сколько времени необходимо носить маску людям, которые сделали прививку от коронавируса. Александр Гинцбург считает, что на вакцинации профилактика заболевания не должна заканчиваться.
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Академик РАН убежден, что перестать носить маску человеку можно через три недели после того, как он сделает двухэтапную прививку от COVID-19 и успешно пройдет анализ на антитела к коронавирусу. Александр Гинцбург отметил, что 21 день – это минимальный период, который необходимо обождать после указанных процедур, чтобы перестать пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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По словам профессора микробиологии, важное внимание нужно уделить результату анализа на антитела к коронавирусу. Это связано с тем, что при недостаточном уровне специальных белков есть риск заражения COVID-19, поэтому в таком случае маску лучше всего продолжать носить. По словам Гинцбурга, человеку допустимо отказываться от медицинского изделия, только если уровень протективных антител в его анализе высокий.

Напомним, что первая в мире вакцина для профилактики коронавируса прошла регистрацию в России. Ее назвали "Спутник V" в честь исторического события – удачного запуска первого космического спутника в СССР в 1957 году, который благоприятно повлиял на развитие космонавтики во всем мире. Вакцина была создана центром им. Н. Ф. Гамалеи в августе этого года. Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужно пройти два этапа вакцинации, между которыми пройдет три недели.

Автор: 10 октября 2020, 13:59 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Медицинские маски от коронавируса: эффективность и правила ношения

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