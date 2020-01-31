Группа риска: кому бояться коронавируса в России

После официального сообщения о том, что в России были зафиксированы первые случаи заболевания китайским коронавирусом 2019-nCoV особо актуальной стала информация о том, у кого больше, а у кого – меньше шансов заразиться этой болезнью. Данными поделился кандидат медицинский наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

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