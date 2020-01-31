Группа риска: кому бояться коронавируса в России

Выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" с ведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым Евгений Тимаков призвал обратить внимание на статистику для того, чтобы определить группу риска. Оказалось, что угроза заражения коронавирусом увеличивается с возрастом.
"Вирус поражает взрослых – старше 40 лет, в основном. Заражения детей – это единичные случаи", – подчеркнул эксперт. Также статистика показывает, что большинство заболевших – мужчины.
"Почему дети не восприимчивы именно к этому вирусу? " – задался вопросом инфекционист. Он предположил, что причина может быть в том, что дети часто болеют менее опасными, но похожими по своему строению инфекциями, из-за чего коронавирус оказывается бессилен.
Также Евгений Тимаков высказался по поводу сообщений о том, что пока все заболевшие коронавирусом – уроженцы Китая. "С этой стороны очень бы хотелось увидеть статистику", – подчеркнул он. "Данные, которые есть у меня: во всяком случае большинство заболевших – это граждане определенной национальности. То есть азиатской. Или они имеют общие корни с азиатскими корнями"
"То есть это граждане, которые имеют генетическое родство к азиатам", – описал эксперт портрет среднестатистического заболевшего коронавирусом.
Объясняется это и тем, что очаг возникновения болезни находится в самом Китае. Однако полностью сбрасывать со счетов генетическую версию не стоит, поскольку пока не поступало ни одного подтвержденного случая передачи болезни к человеку не азиатского происхождения.
Таким образом, больший риск заразиться у:
- взрослых, а не детей,
- мужчин, а не женщин,
- людей азиатского происхождения.
Напомним, согласно последним данным коронавирус в России официально подтвердился у двух пациентов. Сообщается, что оба они – граждане Китая. По информации Минздрава, болезнь протекает у них в легкой форме. Все ответственные ведомства следят за лечением, а также за борьбой с распространением эпидемии.
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