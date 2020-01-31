У прилетевшего в Москву пациента заподозрили коронавирус

На фоне сообщения о первых официально зарегистрированных случаях заболевания коронавирусом в России данные о пациентах с симптомами этой опасной болезни вызывают ажиотаж. Выяснилось, что человек с подозрением на это заболевание прибыл в Москву.
Потенциальный переносчик коронавируса 2019-nCoV прилетел в российскую столицу из Бангкока. Ему стало плохо во время полета, передает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник. Было принято решение посадить лайнер на отдаленной стоянке для снижения рисков. Борт встречает бригада медиков.
Отметим, если у пассажира рейса Бангкок-Москва только подозревают болезнь, то у двух граждан Китая в Забайкалье и Тюменской области диагноз подтвердился. Эти люди стали первыми заболевшими коронавирусом в России.
Тем временем данные о пациентах с симптомами коронавируса продолжают поступать из разных уголков страны. Растет и число других государств, в которых зарегистрированы пораженные новой страшной эпидемией люди. Тем временем число жертв болезни достигло 213 человек, в то время как количество зараженных приблизилось к десяти тысячам.
Специальные меры для защиты от распространения эпидемии действуют как внутри Китая, так и за его пределами. В частности, город Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, оказался практически полностью изолирован. Также действуют ограничения на границах с Китаем, а всех прибывающих из потенциально опасных мест пассажиров проверяют дополнительно.
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