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Общество

Срочно: в России официально выявлены первые случаи коронавируса

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зафиксировано два случая коронавируса в России. Пациенты – граждане Китая.

Продолжение: У прилетевшего в Москву пациента заподозрили коронавирус
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Случаи заражения выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Россия начинает эвакуацию граждан из Ухани и Хубэя.

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 Эпидемия коронавируса

Сюжеты Эпидемия коронавируса

В настоящее время на Хайнане находятся чуть больше 2500 тысяч российских туристов. Стало известно, что все они будут возвращены чартерными рейсами до 4 февраля. Карантину подвергнутся только туристы с симптомами коронавируса, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Отмечается, что один из заболевших коронавирусом месяц находился в Китае и вернулся в Россию 26 января, второй – 28 января. Оба больных находятся в стабильном состоянии без температуры.

Как писали "Дни.ру", наши сограждане уверены, что коронавирус могли распространить американцы. Об этом заявили 77% респондентов, опрошенных аналитической службой "Рамблера". Они отметили, что между Китаем и Соединенными Штатами идет торговая война, и последние могли таким образом ослабить конкурента. Теперь же зафиксирован коронавирус в России, которая тоже является конкурентом США.

Автор: 31 января 2020, 15:43

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Опять Обама...
Гость
Ответить
У китая полно клонов. А россия при пандемии сможет выжить?
Гость
Ответить
Ha-Ha-Ha! Russia конкурент США???It your dream! But that'sw was funny...
1

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