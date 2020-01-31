Срочно: в России официально выявлены первые случаи коронавируса

Зафиксировано два случая коронавируса в России. Пациенты – граждане Китая.

Случаи заражения выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Россия начинает эвакуацию граждан из Ухани и Хубэя.

В настоящее время на Хайнане находятся чуть больше 2500 тысяч российских туристов. Стало известно, что все они будут возвращены чартерными рейсами до 4 февраля. Карантину подвергнутся только туристы с симптомами коронавируса, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Отмечается, что один из заболевших коронавирусом месяц находился в Китае и вернулся в Россию 26 января, второй – 28 января. Оба больных находятся в стабильном состоянии без температуры.

Как писали "Дни.ру", наши сограждане уверены, что коронавирус могли распространить американцы. Об этом заявили 77% респондентов, опрошенных аналитической службой "Рамблера". Они отметили, что между Китаем и Соединенными Штатами идет торговая война, и последние могли таким образом ослабить конкурента. Теперь же зафиксирован коронавирус в России, которая тоже является конкурентом США.