Срочно: в России официально выявлены первые случаи коронавируса

Случаи заражения выявлены в Забайкалье и Тюменской области. Россия начинает эвакуацию граждан из Ухани и Хубэя.
В настоящее время на Хайнане находятся чуть больше 2500 тысяч российских туристов. Стало известно, что все они будут возвращены чартерными рейсами до 4 февраля. Карантину подвергнутся только туристы с симптомами коронавируса, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Отмечается, что один из заболевших коронавирусом месяц находился в Китае и вернулся в Россию 26 января, второй – 28 января. Оба больных находятся в стабильном состоянии без температуры.
Как писали "Дни.ру", наши сограждане уверены, что коронавирус могли распространить американцы. Об этом заявили 77% респондентов, опрошенных аналитической службой "Рамблера". Они отметили, что между Китаем и Соединенными Штатами идет торговая война, и последние могли таким образом ослабить конкурента. Теперь же зафиксирован коронавирус в России, которая тоже является конкурентом США.
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