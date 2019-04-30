Названы 5 мешающих похудению привычек

Пять утренних привычек, которые мешают избавиться от лишних килограммов, определили ученые. Если не избавиться от них, об идеальной фигуре можно забыть, утверждают медики.
На первом месте в списке пяти вредных утренних привычек – отказ от физической нагрузки. Без утренней зарядки об избавлении от избыточного веса нечего и мечтать. Как утверждают специалисты, даже минимум упражнений помогает не только проснуться, но и подготовиться к тяжелому дню.
Вторую строку в списке пяти опасных утренних привычек занимает кофе с молоком. Эксперты считают, что этот напиток очень трудно усваивается человеческим организмом, а в неоторых случаях может даже привести к несварению желудка. Рекомендуемая альтернатива – чай или теплая вода с лимоном.
На третьем месте – настроение, точнее – излишний пессимизм. Вернуть отличную форму могут лишь те, кто просыпается с улыбкой на лице. Хмурым и недовольным придется жить с лишними килограммами, заявляют ученые.
Четвертым номером в списке пяти вредных утренних привычек
идет употребление пакетирвоанных напитков. Не пейте по утрам сок из пакета! – предупреждают врачи. Если все же решили заменить им чай или кофе, то сок должен быть свежевыжатым.
И, наконец, последнюю строку в списке пяти утренних привычек
, от которых рекомендуют отказаться, занимают бутерброды с сыром или колбасой. Такой завтрак содержит чересчур много калорий. Желающим достичь стройности советуют ограничиться по утрам творогом или кашей, пишет "АиФ".
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