"Слишком худая": иссохшая Утяшева ужаснула россиян

Телеведущая и гимнастки продолжает терять вес. Ляйсан Утяшева заставила поклонников переживать за свое состояние.

Жена комика Павла Воли выложила в Instagram снимки с Тенерифе. Там Ляйсан Утяшева с мужем и детьми Софией и Робертом находятся на отдыхе.

Телеведущая регулярно выкладывает фотографии из отпуска, но один из последних кадров сильно обеспокоил ее подписчиков. Спортсменка опубликовала фото, где она сидит в купальнике на полотенце в окружении экзотических растений.

"Убеждаюсь, дети — лучшие фотографы. Фотографии от Софии и Роберта! P.S. инициаторами выступают они, а мама покорно работает моделью", – подписала снимки Ляйсан Утяшева. Поклонники звезды сразу отметили, что звезда чересчур похудела – на фото она выглядит иссохшей.

"У вас очень худые ноги", "Еще чуть-чуть и будет анорексия", "Лясечка, вы сильно похудели, не надо так", "Слишком худая, мне нравились аппетитные щечки", "Эх, чуть-чуть бы потолстеть! Что за мода на худых?", – высказались фолловеры.

Ляйсан Утяшева ответила шокированным подписчикам. "Мне нельзя", – написала она на один из комментариев о необходимости поправиться.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева призналась, что похудела на десять килограммов, благодаря собственной системе тренировок. Ведущая рассказывала, что сильно поправлялась после родов – похудении было долгим и мучительным.