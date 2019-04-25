Найден самый простой метод борьбы с ожирением
Исследования относительно ожирения проводили ученые Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения. Они выяснили, что прием пищи в ограниченный отрезок времени снижает риск развития диабета 2-го типа.
Пациентов разбили на две группы. Согласно условиям эксперимента, одна группа могла питаться с 08:00 до 17:00. Вторая – с полудня до 21:00. Ограничений в меню на них не накладывали – люди употребляли привычную для них пищу.
Концентрацию глюкозы в крови пациентов замеряли ежедневно. Оказалось, что девятичасовое "окно" приема пищи улучшает метаболизм, упрощает контроль над уровнем сахара и борется с ожирением. Добиться такого эффекта удалось благодаря снижению массы тела пациентов, уверены медики.
Главный вывод врачей – снизить вероятность заболевания диабетом и ожирением можно, не ограничивая себя в любимых продуктах. Выяснилось, что прием пищи в подходящее время суток снижает резистентность к углеводам. Окончательно подтвердить вывод медиков должны дальнейшие исследования, пишет MedicalXpress.
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