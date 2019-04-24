Назван главный продукт для похудения

Диетолог Альбина Комиссарова развеяла популярный миф о вреде хлеба. По мнению специалиста, людям, которые следят за своей фигурой, не стоит исключать этот продукт из ежедневного рациона.

На своей странице в Instagram диетолог опубликовала пост, в котором перечислила полезные свойства хлеба. Специалист отметила, что этот продукт является источником клетчатки, сложных углеводов и витаминов группы B.

По словам эксперта, состав хлеба должен быть максимально простым. На первом месте должна стоять обдирная или обойная мука, а в самом конце списка – сахар. Ежедневно можно употреблять по одному ломтику продукта, 25-30 граммов, чтобы не беспокоиться о фигуре.

Что касается хлебцев, то они должны быть из цельного зерна. "В таком случае цельное зерно нагревают и получается что-то вроде полезного попкорна, или с добавлением цельнозерновой муки", – пояснила Альбина Комиссарова. Она уточнила, что от вафельных хлебцев следует отказаться, потому что они могут привести к появлению лишнего веса.



Напомним, что в начале марта участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина раскрыла секрет похудения. Благодаря сбалансированному питанию и физическим нагрузкам звезде удалось сбросить 11 килограммов. На протяжении нескольких месяцев актриса питалась супами, овощами и рыбой. Она полностью исключила из рациона мясо, мучное и сладкое.