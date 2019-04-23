Раскрыта смертельная опасность отказа от завтрака

Отказ от завтрака оказался смертельно опасной привычкой. Врачи советуют не рисковать и не пропускать утренний прием пищи.

Риск преждевременной смерти у людей, которые отказываются от завтрака, возрастает почти на 90%, утверждает доктор Вэй Бао из Университета Айовы. Систематический пропуск утреннего приема пищи может привести к развитию инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Американские специалисты изучили данные опроса 6500 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет. В исследовании не учитывалось, что именно люди едят на завтрак.

"Наша работа показала связь между пропуском завтрака и риском преждевременной смерти, но это не значит, что отказ от завтрака обязательно приводит к таким последствиям. Определить, действительно ли отказ от завтрака сокращает продолжительность жизни, и почему существует такая связь, помогут дальнейшие исследования", – говорится в материале, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологов.

Изучено только воздействие приема пищи по утрам или отказа от завтрака на организм и здоровье человека. Среди побочных явлений исключения завтрака исследователи назвали риск ожирения, повышения холестерина, диабета, метаболического синдрома и высокого кровяного давления, передает телеканал "360".