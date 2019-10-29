Ухаживать легче: Малышева объяснила преимущество очков перед линзами

В первую очередь, она сказала, что в век развития электронных технологий наши глаза все больше устают от излучения мониторов, в связи с чем возникает нужда в коррекции зрения. Кроме того, стоит отметить, что негативно влияет на сетчатку и обычный ультрафиолет.
Как передает РИА ФАН, теледоктор рассказала, что в современных реалиях очки являются более универсальным и удобным средством для коррекции зрения. Она совместно с коллегами-ведущими телепрограммы "Жить здорово" подчеркнула, что соблюдать гигиену глазного яблока с очками значительно легче. Кроме того, они не не требуют сложного ухода.
Гости программы, посвященной здоровью, отметили, что в случае с линзами у человека обязательно должны быть чистые руки. Надевать и снимать прозрачные окуляры необходимо только после мытья ладоней. Помимо этого, зачастую, линзы требуют куда больших финансовых вложений, нежели очки. Людям с астигматизмом придется заказывать себе специальную пару, которую купишь далеко не в каждом магазине оптики.
Малышева также дополнила, что главным минусом очков является их ограниченный угол обзора. Из-за оправы и дужек человек не может полноценно смотреть по сторонам боковым зрением – для восприятия полной картины окружающей действительности ему нужно поворачивать голову. Впрочем, здесь все зависит от вида оправы. Тем не менее, она завершила тему со словами о том, что очки мешают активному отдыху.
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