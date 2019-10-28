Елена Малышева дала рецепт секретного чая от рака

По словам доктора, спасением от страшной болезни является зеленый чай. Но не простой, а богатый подавляющими выработку циклина D1 веществами. Они, в свою очередь, отвечают за разрастание злокачественных опухолей.
В составе чудодейственного напитка есть и другие ингредиенты. На одну чашку противоракового чая необходимо 25 миллиграммов черного перца и 15 миллиграммов куркумы. Также нужно добавить измельченный имбирь. Он способен уничтожить провоцирующую рак желудка бактерию Helicobacter pylori.
Кроме того, Малышева подчеркнула, что дополнительные вещества следует растворить в напитке при определенной температуре. Противораковый чай должен быть охлажден до 60 градусов, сообщает ToDay News Ufa.
Напомним, накануне Елена Васильевна рассказала о последствиях такой инфекции как герпес. По ее словам, этот недуг не так прост, как кажется. Он требует серьезного лечения. Как писали ранее "Дни.ру", герпес может привести к появлению болезни Альцгеймера.
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