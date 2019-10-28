Требует серьезного лечения: Елена Малышева поведала о последствиях герпеса

Этот прыщик на губе или в другом месте только кажется безобидным. На самом деле он требует серьезного лечения – и не только наружного, сообщила Елена Малышева.
Она пояснила, что провоцирующие развитие инфекции бактерии дремлют в нервных клетках у каждого человека. без своевременного лечения герпес может спровоцировать болезнь Альцгеймера.
"Прием противовирусных препаратов внутрь в десять раз снижает развитие болезни Альцгеймера у человека. Если вирус герпеса появляется регулярно, нужно не только бороться с воспалением, но и проходить профилактический курс", – подытожила телеведущая.
Напомним, что Малышева находится в Боткинской больнице, куда была доставлена с гипертоническим кризом. Как писали "Дни.ру", у нее подскочило давление до отметки 200 на 130.
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