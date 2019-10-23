Елену Малышеву срочно госпитализировали

К Елене Малышевой приехала скорая помощь. Известной телеведущей стало плохо, и ее госпитализировали.

О том, что Елена Малышева попала в больницу, стало известно из ее аккаунта в социальной сети "Инстаграм". В "Сторис" скандально известная ведущая Первого канала опубликовала видео из скорой помощи и Боткинской больницы.

"Что сказать? Кто чем занят, а я нахожусь в машине скорой помощи. Прекрасные доктора девчонки!" – сообщила неунывающая Малышева и рассказала, что произошло.

"Сегодня у меня первый раз в жизни был гипертонический криз. Вот эти люди мне снизили давление, но все равно сказали, что надо ехать в больницу. И я не сопротивлялась, хоть и не хотела. Правда, девочки?" – обратилась к медикам телеведущая, и те согласно закивали. По словам звезды Первого канала, давление подскочило до отметки 200 на 130.

Елена Малышева сняла момент, как ее на каталке ввозят в клинику. Она уточнила название больницы и отметила, что чувствует себя намного лучше.

Поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Впрочем, некоторые комментарии оказались язвительными: "Не так плохо, раз хватило сил фотографироваться в карете скорой помощи", "Не хочется никому желать плохого, но и хорошего ей желать не хочется", "И это врач называется. От пыли задыхается. Давление 200 – уже криз..."