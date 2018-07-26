Нижняя палата парламента окончательно приняла проект закона о расширении списка редких (орфанных) заболеваний. В перечень добавляются еще пять болезней. Для их лечения, как и для других, входящих в этот список, государство будет централизованно закупать специальные препараты.



Госдума расширила список редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются за счет федерального бюджета. Депутаты приняли законопроект, предложенный коллегами из верхней палаты парламента, в третьем, окончательном чтении.



Как заявил думский спикер Вячеслав Володин, депутаты намерены следить за исполнением закона и будут контролировать ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями. По словам председателя нижней палаты парламента, сегодняшнее принятие поправок "позволит оказать жизненно необходимую помощь конкретным людям, страдающим редкими заболеваниями".

Отметим, что поддержанная депутатами инициатива расширяет программу "Семь нозологий", включая в нее еще пять наиболее затратных заболеваний. Речь идет о гемолитико-уремическом синдроме, юношеском артрите с системным началом, и мукополисахаридоз трех типов.

После того как под законом поставит подпись президент Владимир Путин, финансовое обеспечение препаратов для их лечения будет возложено на федеральный бюджет вместо региональных. За централизованную закупку будет отвечать Министерство здравоохранения.





В настоящее время федеральный бюджет выделяет средства на закупку лекарств для лечения орфанных заболеваний, входящих в программу "Семь высокозатратных нозологий". Приобретение препаратов от еще 24 нозологий является обязанностью бюджетов субъектов Федерации. При этом только по трем заболеваниям лечение каждого пациента обходится региону около 100 миллионов рублей ежегодно.

По состоянию на октябрь прошлого года в России были зарегистрированы 2069 (1556 – дети) человек с нозологиями, включенными депутатами в новый список орфанных заболеваний. По данным разработчиков законопроекта, стоимость лечения для всех пациентов составит десять миллиардов рублей в год (сумма еще может сократиться на 20-30% за счет централизованной закупки). Новые правила должны вступить в силу с 2019 года.