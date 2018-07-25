Госдума усиливает защиту особо охраняемых территорий

Нижняя палата парламента приняла в окончательном, третьем чтении поправки, вводящие дополнительные меры по защите заповедников, национальных парков, заказников, ботанических садов, памятников природы от попыток их застройки, загрязнения и разрушения. В частности, речь идет о запрете на перевод особо охраняемых природных территорий в лесной фонд с целью дальнейшего строительства.



Как рассказал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект был внесен в нижнюю палату и принят в первом чтении еще в 2015 году. До сих пор документ лежал без движения, "поскольку несколько ведомств внутри правительства не могли договориться между собой", пояснил он, подчеркнув, что "закон очень серьезный".



Принятый документ предусматривает четкий и однозначный запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках. Кроме того, определяется, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности.

Также запрещается размещение на территориях национальных парков скотомогильников, объектов хранения производственных отходов и свалок. Одновременно вводится запрет на строительство спортивных сооружений в национальных парках. Вместе с установлением ряда ограничений расширяются полномочия госинспекторов по охране природоохранных территорий: они получат право при исполнении служебных обязанностей задерживать нарушителей.

Помимо этого, поправки устанавливают обязанность Минприроды ежегодно проводить мероприятия по сохранению природных комплексов и объектов. При этом перестает действовать норма, обязывающая проведение государственной экологической экспертизы при создании самих охраняемых природных территорий. В законопроекте также говорится о создании условий для более благоприятного проживания коренных малочисленных народов на территориях национальных парков.

Владимир Бурматов напомнил, что неоднократно выявлялись факты посягательства на территории и национальных парков, и заказников. "Случались попытки их застройки нечистыми на руку бизнесменами, случались попытки возведения на их территории самой разной, как говорят, рекреационной инфраструктуры, попросту строительства баз отдыха, отелей, спортивных сооружений, гостиниц и так далее", – сказал он, отметив, что в России 13 тысяч особо охраняемых территорий – 12% территории всей страны.