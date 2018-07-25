Госдума усиливает защиту особо охраняемых территорий
Как рассказал глава думского комитета по экологии и охране
окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект был внесен в нижнюю палату и
принят в первом чтении еще в 2015 году. До сих пор документ лежал без
движения, "поскольку несколько ведомств внутри правительства не могли
договориться между собой", пояснил он, подчеркнув, что "закон очень
серьезный".
Принятый документ предусматривает четкий и однозначный запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках. Кроме того, определяется, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности.
Также запрещается размещение на территориях национальных парков скотомогильников, объектов хранения производственных отходов и свалок. Одновременно вводится запрет на строительство спортивных сооружений в национальных парках. Вместе с установлением ряда ограничений расширяются полномочия госинспекторов по охране природоохранных территорий: они получат право при исполнении служебных обязанностей задерживать нарушителей.
Помимо этого, поправки устанавливают обязанность Минприроды ежегодно проводить мероприятия по сохранению природных комплексов и объектов. При этом перестает действовать норма, обязывающая проведение государственной экологической экспертизы при создании самих охраняемых природных территорий. В законопроекте также говорится о создании условий для более благоприятного проживания коренных малочисленных народов на территориях национальных парков.
⚡️⚡️⚡️ТОЛЬКО ЧТО ПРИНЯЛИ В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ, ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАЩИТЕ ЗАПОВЕДНИКОВ, НАЦПАРКОВ, ЗАКАЗНИКОВ, ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ и других особо охраняемых природных территорий ‼️ Что меняет закон: ✅ Устанавливается четкий и однозначный запрет на отчуждение в частную собственность земельных участков, расположенных в заповедниках и национальных парках. Также устанавливается, что природные ресурсы в границах таких территорий находятся в федеральной собственности. ✅ Устанавливается запрет на размещение на территориях национальных парков скотомогильников, создание объектов размещения отходов производства и потребления (свалок). ✅ Устанавливается запрет на строительство спортивных сооружений в национальных парках. Со дня вступления законопроекта в силу на территориях национальных парков будет запрещено новое строительство горнолыжных сооружений, канатных дорог и иных спортивных сооружений. ✅ Вводятся дополнительные полномочия инспекторам на ООПТ. ✅ Решается вопрос по организации платы за посещение физическими лицами ООПТ, с учетом интересов местного населения и особенностей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Правительство будет устанавливать случаи, когда такая плата не взимается с граждан или взимается частично. ✅ Расширяется перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней. ✅ Устраняется административный барьер при организации особо охраняемых природных территорий. Законопроектом предлагается исключить норму, обязывающую проведение государственной экологической экспертизы при создании самих ООПТ. ✅ Будут созданы условия для более благоприятного проживания коренных малочисленных народов на территориях национальных парков.
Владимир Бурматов напомнил, что неоднократно выявлялись факты посягательства на территории и национальных парков, и заказников. "Случались попытки их застройки нечистыми на руку бизнесменами, случались попытки возведения на их территории самой разной, как говорят, рекреационной инфраструктуры, попросту строительства баз отдыха, отелей, спортивных сооружений, гостиниц и так далее", – сказал он, отметив, что в России 13 тысяч особо охраняемых территорий – 12% территории всей страны.
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