Американскую "вакцину" от рака признали опасной

Российские и американские биохимики обнаружили, что новый тип иммунотерапии рака, заставляющей клетки опухоли включить внутренний "антивирус", имеет серьезный побочный эффект. Он ослабляет иммунитет.

Суть "вакцины" заключается в прямой инъекции ДНК непосредственно в опухоль. Так ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные необычные "приманки". Это надежда на избавление от пока не поддающихся врачам болезней: не только рака, но еще диабета и разных видов аллергии, – рассказал соавтор исследования Александр Полторак из Петрозаводского государственного университета. Работа, над которой наравне трудились российские и американские специалисты, опубликована в The Journal of Immunology.



Уже опробовано несколько видов иммунотерапии, успешно прошедших клинические испытания. Они одобрены в США и других странах. В основном используются синтетические антитела, которые цепляются за раковые клетки и делают их, условно говоря, "видимыми" для иммунной системы организма.



Суть исследования Александра Полторака и его коллег заключается в изучении эффекта от недавно открытой клеточной системы STING, своеобразного внутриклеточного "антивируса". Изучая реакцию иммунных клеток, ученые обнаружили, что так называемые Т-клетки, главные "дирижеры" активности иммунной системы, часто массово погибали из-за активизации клеточной программы "самоубийства".

"С одной стороны, подобный побочный эффект является негативной вещью, так как он ведет к ослаблению иммунной системы в долгосрочной перспективе. С другой стороны, его можно использовать для уничтожения "взбунтовавшихся" Т-клеток и других компонентов иммунной системы, чья работа по каким-то причинам нарушена", – указали авторы исследования.





Ранее Dni.ru сообщали об открытии, сделанном исследователем Говардом Уайнером из Гарварда, сделанном им случайно. "Как нейробиолог я никогда не думал, что я опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака", – рассказал профессор о своей идее использовать в борьбе с опухолями наркотики. Применить такой метод для борьбы с онкологией возникли при исследовании особой группы Т-клеток, которые, предположительно, могут предотвращать аутоиммунные заболевания.

"У нас появилась идея – если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то тогда мы можем использовать наши наработки для того, чтобы "включить" иммунную систему, а не "выключить" ее", – отметил Говард Уайнер. В результате иммунная система человека самостоятельно способна справиться с опухолями.