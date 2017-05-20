Ученые научили организм самостоятельно побеждать рак

Необычное открытие, способное перевернуть современные представления о борьбе с раком, сделали ученые из Гарвардского университета США. Сам исследователь, Говард Уайнер, признался, что это получилось у него случайно.

"Как нейробиолог я никогда не думал, что я опубликую статью, связанную с иммунотерапией рака", – цитирует РИА Новости профессора. Он рассказал, что идея применить наработки в для борьбы с онкологией возникли при исследовании особой группы Т-клеток, которые, предположительно, могут предотвращать аутоиммунные заболевания.

"У нас появилась идея – если рак является своеобразным антиподом этих расстройств, то тогда мы можем использовать наши наработки для того, чтобы "включить" иммунную систему, а не "выключить" ее", – отметил Говард Уайнер. В результате иммунная система человека самостоятельно способна справиться с опухолями.

Эксперимент на мышах закончился успехом – благодаря особым антителам грызуны смогли замедлить или полностью затормозить рост раковых клеток. Более того, повторная имплантация опухоли через несколько месяцев после подобного лечения заканчивалась неудачей – организм мышей выработал своеобразный "иммунитет" к раку и активно защищался от него.

Исследователь рассказал, что открытием уже заинтересовалась компания Tilos Therapeutics. Она собирается помочь ученым приспособить эти антитела для работы в организме человека, а также провести клинические испытания нового метода. По самым скромным подсчетам, весь процесс займет по меньшей мере несколько лет. Однако после на рынке лекарств может появиться революционный препарат, который поможет организму самостоятельно бороться с онкологией.