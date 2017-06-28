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Работа по ночам грозит онкологическими заболеваниями

Фото: GLOBAL LOOK press\
Ученые из Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона пришли к выводу, что недостаток сна приводит к развитию онкологических заболеваний. В особой зоне риска оказались работающие в ночные смены.
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Найдена зависимость развития злокачественных опухолей от образа жизни. Разрушительные процессы начинаются в организме, когда нет полноценного восстановления во время сна.

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Новое исследование, проведенное специалистами Исследовательского центра рака Фреда Хатчинсона под руководством доктора Парвейна Бхатти позволило сделать интересные выводы. Оказывается, ночные смены напрямую влияют на способность организма бороться с раком. Люди, которым удается отвести на ежесуточный ночной сон от семи до девяти часов, успевают отдохнуть. Слишком короткий сон или сон не вовремя приводит к различным разладам организма – от диабета до депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор работы, доктор Бхатти первым признал, что ночная работа в результате приводит к раку. "Я чувствую, что нам нужно еще исследовать и исследовать тему, но есть люди, которым мы действительно можем помочь", – говорит доктор Бхатти, вспоминая о миллионах людей во всем мире, работающих ночами и поэтому рискующих получить онкологию.

Наиболее вероятной причиной, по которой отсутствие полноценного ночного сна может быть опасным, доктор называет недостаточную выработку гормона мелатонина. Как правило, достаточный уровень мелатонина организм вырабатывает начиная часов с семи вечера, пиковая концентрация его в организме наступает около часу-двух ночи и падает перед утренним пробуждением. Основная функция гормона связана с восстановлением нашего ДНК. Если сон сбит или сдвинут, гормон практически не вырабатывается. Это ведет к развитию злокачественных опухолей, которые – будь режим сна нормальным – просто исчезли бы благодаря восстановлению ДНК.

К слову, подобные работы велись в России еще в начале двухтысячных. О связи между недосыпом, отсутствием ночного сна и рака еще тогда заявлял российский геронтолог из НИИ онкологии имени Петрова Владимир Анисимов. 

Автор: Алексей Минин28 июня 2017, 08:56

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