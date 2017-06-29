Российские ученые научились выжигать раковые клетки

Ученые из МГУ, НИТУ "МИСиС" и "Медицинских нанотехнологий" нашли способ термовоздействия на раковые клетки. В состав нового лекарства вошли наночастицы оксида железа.

Профессор химического факультета МГУ Александр Мажуга заявил, что препарат находится на стадии доклинических испытаний и, если пройдет проверку, станет первым подобным лекарством в России. При положительном исходе эксперимента средство опробуют на пациентках с опухолью молочной железы. Предположительно, это произойдет в 2020 году.

"Технология универсальна, в будущем ее можно использовать для терапии других видов рака", – цитирует ученого газета "Известия". Мажуга пояснил, что инновационная система лечения подразумевает сочетание гипертермии (нагревания пораженной ткани) и химиотерапии.

Активным веществом в препарате являются покрытые биополимером частицы оксида железа размером 15 нанометров. Лекарство вводится в организм с помощью иглы. Необходимые элементы прикрепляются к раковым клеткам и нагревают их до 42-46 градусов Цельсия, при которых они погибают. После этого химиотерапия принесет больший эффект.

Примечательно, что способ лечения онкологии с помощью оксида железа американские ученые случайно нашли в 2016 году. После этого многие ученые взялись за тщательное изучение этой темы, пишет газета "Известия".

я, когда чёта начинает болеть:

❌пойти к врачу

❌обратиться к специалисту

❌сходить к доктору

✅гуглить симптомы, поставить себе рак и страдать — Grand Budapest (@twidade_lucks) 24 июня 2017 г.

Директор по науке кластера биомедицинских технологий фонда "Сколково" Эльмира Сафарова рассказала, что медицинский рынок заинтересован в новых подходах к лечению злокачественных опухолей. "Что касается терапии, здесь исследователи были сфокусированы больше на кремниевых наночастицах, – отметила эксперт. – Но они, несмотря на многочисленные исследования, широкого применения в медицине не нашли".

По состоянию на 2012 год в мире было зарегистрировано более 1,7 миллиона человек с онкологией. В России почти у 600 тысяч женщин врачи диагностировали рак молочной железы, и с каждым годом это число возрастает на 64 тысячи.