Раковые клетки смогут убивать сами себя

Британские ученые выяснили, почему раковые клетки в человеческом организме не убивают сами себя. По их мнению, этому процессу во многих случаях препятствует поломка в гене TP53.

По словам ученых, ген TP53 отвечает за синтез белка, который, в частности, активирует процесс самоуничтожения клеток при серьезном повреждении организма. Если человек родился с изначально поврежденным TP53, то в будущем при возникновении опухоли поврежденные клетки будет практически невозможно подавить из-за невозможности запустить механизм их самоликвидации, передает Medical Xpress.

Британские специалисты установили подобную закономерность при анализе генетического кода нескольких сотен разновидностей рака яичников. Согласно результатам исследования, белки из семейства UPF проверяют РНК на наличие отпечатков, препятствующих синтезу белка. Примечательно, что функционирование подобной системы помогает раковым клеткам выжить, так как она блокирует действие гена TP53.

Добавим, что подобная система проверки клеток работает не только в случае с опухолью яичников. В своем исследовании британские ученые изучили более семи тысяч различных случаев онкологии, и в сотнях из них нашлось подтверждение деструктивному воздействию UPF на организм человека.

Один из ведущих авторов исследования Кристофер Яу подчеркнул, что благодаря подобному открытию ученые могут создать алгоритм, анализирующий человеческий организм на наличие поломок в гене TP53. "Эти наблюдения могут помочь нам найти новые методы борьбы с раком, которые спасут жизни еще большего числа людей", – подчеркнул он.

Теперь команда Кристофера Яу планирует создать препарат, который блокировал бы подобное воздействие белка из семейства UPF, тем самым позволив гену TP53 запускать организм самоуничтожения раковых клеток. Это позволит помочь многим пациентам с неизлечимыми формами онкологии.