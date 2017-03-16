Названа главная причина возникновения рака

Киев лишил Самойлову "Евровидения" Побег Вороненкова и Максаковой Особое мнение Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Неожиданные заявления Владимира Путина
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
партнеры
Среда 22 марта
Лента новостей
17:21
За счет каких мер предстоит спасать Байкал
17:12
Известный актер Георгий Оболенский умер в Москве
17:01
Девочка сорвала шапочку с Папы Римского (видео)
16:57
Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли ребенка
16:51
Против Никиты Белых возбудили новое дело
16:50
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве
16:37
Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
16:36
Принцесса разрушила семью российской модели
16:32
На востоке Москвы загорелся жилой дом
16:32
Сможет ли "Тольяттиазот" модернизировать производство
16:31
Кремль хочет запретить соцсети детям до 14
16:22
Писатель Акунин припомнил старую обиду
16:05
Желтую ветку московского метро протянут до Внуково
15:56
Объявлены имена лауреатов президентских премий
15:54
Медведев попросил чиновников общаться по-человечески
15:40
Бывшую жену Казаченко поздравляют с рождением ребенка
15:39
Подопечный Тимати отказался извиняться перед инвалидами
15:35
Насильник набросился на москвичку в парке "Измайлово"
15:30
В России показали iPhone 7.5
15:23
Сотрудница "Почты России" попалась на крупной афере
15:06
Эвелину Бледанс возмутили оскорбления людей с особенностями
14:59
Москва проколет газовый пузырь Киева
14:58
В Куршевеле ограбили виллу Прохорова
14:55
Ведущая "Орла и решки" попала в страшную аварию
14:40
Дети написали сочинение про Бузову
14:37
Бывшая жена губернатора Чукотки умерла в реанимации
14:28
Российский миллионер прикинулся бродягой (видео)
14:22
Россиянки массово продаются мигрантам
14:17
Тернистый путь Костенко к Тарасову
13:59
Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
13:37
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
13:33
Трампу припомнили его заявления о Путине
13:22
Приговор Варваре Карауловой оставили в силе
13:03
Мать беспокоится за ребенка Юлии Самойловой
13:00
Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
12:54
В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница
12:42
52-летнюю Апину засняли с молодым любовником
12:40
Бабкина объяснила уход Гора
12:34
Компанию Disney обвинили в краже "Зверополиса"
12:33
Хорошие дороги в России появятся только через 20 лет
12:32
На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся
12:20
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
12:18
Как артисты воруют друг у друга
11:56
Инвалиды обидели Юлию Самойлову
11:52
Вытрезвители обсудили в Мосгордуме
11:49
Невеста Преснякова рассказала о родах за границей
11:41
При строительстве Крымского моста нашли голову античного божества
11:38
Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой
11:35
Участницы "Пусть говорят" устроили жестокую драку в эфире
11:14
США ввели войска на Украину
11:10
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
11:08
Лучшие экранизации "Шерлока Холмса"
10:54
Странное поведение Шурыгиной перед изнасилованием
10:43
Тело женщины три дня пролежало в коммуналке на юге Москвы
10:26
Как уберечься от суицида
10:25
Володин призвал депутатов побыстрее отчитаться о доходах
10:23
После пожара в Подмосковье нашли троих убитых
10:18
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
09:40
Малахов посоветовал лечить укусы клещей мочой
09:29
Эксперт: Джигурда только косит под дурака
09:26
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги
09:24
Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера
09:07
Ученые назвали дату столкновения Земли с Марсом
09:02
В Москве на территории школы нашли скелет человека
08:43
Россия ударила Эрдогана по помидорам
08:42
Странный наряд оголил дочь Юдашкина
08:38
Мария Максакова ждет четвертого ребенка
08:37
Украина оказалась в неловком положении
08:34
Чиновникам пообещали вторую премию
08:03
Оскароносная трагедия сантехника
08:01
Два человека пострадали при стрельбе в московской гостинице
22:06
Названа дата свержения Порошенко
21:56
У Юлии Самойловой появится покровитель
21:54
Кадыров собирает чемодан в Сирию
21:43
Ольга Бузова вышла на сцену в нижнем белье
21:20
Москвичам станет доступен "Код революции"
21:14
Глава МВД Франции лишился должности после скандала
21:01
Жена оценила шокирующие признания Епифанцева
20:58
Медведев назначил нового главу Росмолодежи
20:44
Судьба Самойловой оказалась в руках Порошенко
20:30
Слава и унижения Лидии Руслановой
20:18
Почему беспредельщице Багдасарян все нипочем
20:13
Капитан Савченко взяла курс на женственность
19:58
На северо-востоке Москвы рыбаки застряли на льдине
19:47
В Петербурге перекрыли станцию метро из-за коробки
19:37
Обнародованы подробности смерти Гитлера
19:21
Адвокат семьи Магнитского выпал из окна из-за джакузи
18:59
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
18:56
Ляшко: Украиной управляет "вахтер из посольства" США
18:52
В Москве наградят почетной премией успешных женщин
18:51
Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать в Кремле
18:49
В Москве в колодце обнаружили труп
18:31
В США создали автомобиль для российских пробок
18:22
Получить от жизни все поможет самогипноз
18:09
Зачем Константин Эрнст ворошит прошлое
18:07
Джигурда попал в новый скандал после развода
18:06
Mercedes Кобзона поймали на нарушении в Москве (видео)
17:57
Павел Дуров предстал в образе шахида
17:57
Киев закатил Минску истерику из-за карты без Крыма
17:28
Напористая лама довела ребенка до истерики (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пригожин в ярости от поступка бывшего мужа Валерии
Катя Семенова о болезни Кузьмина
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"
Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
Сенсационная версия крушения Ту-154 в Сочи
Бузова пыталась прорваться на день рождения Тарасова
Здоровье

Названа главная причина возникновения рака

Фото: GLOBAL LOOK press\ Oliver Ring
Калифорнийские ученые установили главную причину появления раковой опухоли. Согласно результатам исследования, малоподвижный образ жизни увеличивает риск возникновения онкологии.

Продолжение: В России хотят ввести "налог на здоровье"
прочитано 7348 раз

Специалисты установили, что главным фактором роста раковой опухоли является вещество лактат. Оно выделяется при физических нагрузках, сообщает телеканал "360°"

ПО ТЕМЕ

Датский принц скончался на 83-м году жизни

Зачем Билан подогрел слухи о раке

У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

 Здоровье

Сюжеты Здоровье

Эксперты уточнили, что при систематических занятиях спортом человек привыкает к регулярному выбросу лактата. Таким образом, организм атлета лучше справляется с удалением побочных продуктов, провоцирующих онкологические заболевания.

Ранее ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова нашли новое средство борьбы со злокачественными опухолями. По их мнению, клеточный голод может усилить интенсивность противораковой терапии.

"Регулируемое ограничение питательных веществ позволяет снижать дозы химиотерапевтических препаратов, что существенно понижает их токсический эффект в нормальных клетках и увеличивает эффективность противораковой терапии", – рассказал главный автор исследования, заведующий лабораторией МГУ Борис Животовский. Он отметил, что изученный ими эффект является перспективным направлением в онкомедецине.

Напомним, российские специалисты в скором времени завершат испытания лекарства, которое может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологией. Препарат с рабочим названием "Белок теплового шока" содержит в себе молекулы белка, синтезирующиеся с любыми клетками организма человека в ответ на стрессорные воздействия. Предполагается, что лекарство появится на прилавках аптек уже через три-четыре года. 

Автор: Константин Улюкаев16 марта 2017, 14:09

комментарии

Политика

Соратник Порошенко проговорился о новом перевороте
Трампу припомнили его заявления о Путине
США ввели войска на Украину
Названа дата свержения Порошенко

Шоу-бизнес

Звезды возмущены отстранением Самойловой от "Евровидения"
Принцесса разрушила семью российской модели
Казаченко требует тест ДНК для новорожденного сына
Самойлову официально выгнали с "Евровидения"

Проишествия

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь
Многодетная мать создала наркокартель на Украине
Боец ММА признан виновным в избиении порнозвезды
С внуком Трампа произошло несчастье

Lifestyle

Писатель Акунин припомнил старую обиду
Объявлены имена лауреатов президентских премий
Негр спел хит Летова "Все идет по плану"
Компанию Disney обвинили в краже "Зверополиса"
Общество

Украина оказалась в неловком положении

Освобожденный журналист занял позицию, противоречащую версии МИДа
Шоу-бизнес

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура

Станислав Садальский рассекретил реакцию артистки на отъезд наследницы
Шоу-бизнес

Бабкина объяснила уход Гора

Популярная исполнительница откровенно рассказала о личной жизни
Происшествия

Авиадиспетчер Внуково зарезал жену и дочь

Совершив преступление, мужчина поджег квартиру с трупами

Гороскоп

У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей

Фоторепортажи

Странный наряд оголил дочь Юдашкина
Правильная жизнь новой возлюбленной Тарасова
Замужняя Пелагея появилась вместе с Дмитрием Нагиевым
Филипп Киркоров подарил Кате Гусевой песню

Спорт

Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)
Акинфеев и Жирков попали в скандальный список Макларена

Регионы

Дети написали сочинение про Бузову
Начальник полиции приказал скинуться ему на премию
5 чудес Карелии, которые можно увидеть только весной
Женщина зарубила мужа топором после замечания о супе без мяса
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru