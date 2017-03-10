У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

У невесты звезды КВН Сергея Оборина, играющего за команду "Парапапарам", обнаружили рак на последней стадии. Печальной новостью расстроенный молодой человек поделился в своем Instagram.

По словам Сергея, у его невесты Анны Бажановой, которая является реквизитором юмористов из "ГородЪ ПятигорскЪ", врачи нашли злокачественную опухоль. А денег на лечение нет.

"Не знаю, с чего начать... Об этом до сих пор трудно не то что писать, но даже думать... Но жизнь такова, увы. Три месяца назад у моей любимой невесты, у моей Анечки, обнаружили четвертую стадию рака молочной железы", – посетовал Оборин.

Сергей сообщил, что болезнь развивалась очень быстро. "В тот страшный момент семья и друзья сплотились и очень помогли нам. За эти месяцы мы прошли много тяжелых испытаний: химиотерапия, облучение, капельницы... Я каждый день вижу какая она сильная, как тяжело ей дается эта борьба", – отметил убитый горем актер.

День второй) Иерусалим,здесь стоит побывать каждому! Публикация от sega56 (@sega56) Янв 27 2015 в 2:53 PST

Лечение дорогостоящее, поэтому Оборин обратился с просьбой к поклонникам. "Сейчас я хочу попросить помощи у всех, кто может и кто захочет помочь. Лечение, к сожалению, ОЧЕНЬ дорогое и нам необходимы средства, чтобы продолжить курс, который жизненно необходим, но без Вашей помощи мы не сможем их собрать. Это номер карты, на которую мы собираем сумму для продолжения лечения. Сбербанк 4279 3800 1141 9753 Анна Алексеевна Б. Я верю, что с Вашей помощью, поддержкой и молитвами мы победим болезнь", – верит в лучшее артист.

Публикация от sega56 (@sega56) Янв 25 2015 в 9:20 PST

В завершении своего сообщения в Instagram Сергей пожелал беречь себя и близких. Он очень любит свою девушку и готов на все, что угодно, чтобы ее спасти.