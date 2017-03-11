Зачем Билан подогрел слухи о раке
На снимках певец предстал совершенно лысым. На фоне слухов о том, что он якобы страдает онкологическим заболеванием, среди поклонников возникла настоящая паника. "Дима, тебе вообще не идет!" – заголосили поклонники. "Ему серьезная операция предстоит", – принялись объяснять что к чему другие.
Одна из поклонниц, похоже, приняла эти слова за чистую монету. "Здоровье важнее красоты. Дима, я и не знала, что вы болеете", – написала девушка.
Продюсер Яна Рудковская пролила свет на происходящее. "Новый проект, – цитирует ее Hello! – Скоро сами узнаете".
Ранее Билан разместил в микроблоге несколько фотографий. На снимках совершенно лысый певец позирует в серебристо-сером костюме. Кому-то новый имидж исполнителя показался интересным. "Красавчик!", "Дима, тебе очень идет! Экспериментируй", – поддержали фолловеры своего любимца.
Поклонники исполнителя уже несколько месяцев гадают, что ним произошло. Дима стал резко терять в весе. Позже он признался, что у него обнаружили сразу несколько межпозвоночных грыж.
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