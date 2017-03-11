Зачем Билан подогрел слухи о раке

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала внешний вид своего подопечного, Димы Билана. Певец разместил поистине пугающее фото в микроблоге.

На снимках певец предстал совершенно лысым. На фоне слухов о том, что он якобы страдает онкологическим заболеванием, среди поклонников возникла настоящая паника. "Дима, тебе вообще не идет!" – заголосили поклонники. "Ему серьезная операция предстоит", – принялись объяснять что к чему другие.

Одна из поклонниц, похоже, приняла эти слова за чистую монету. "Здоровье важнее красоты. Дима, я и не знала, что вы болеете", – написала девушка.

Продюсер Яна Рудковская пролила свет на происходящее. "Новый проект, – цитирует ее Hello! – Скоро сами узнаете".

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 2:33 PST

Ранее Билан разместил в микроблоге несколько фотографий. На снимках совершенно лысый певец позирует в серебристо-сером костюме. Кому-то новый имидж исполнителя показался интересным. "Красавчик!", "Дима, тебе очень идет! Экспериментируй", – поддержали фолловеры своего любимца.

Поклонники исполнителя уже несколько месяцев гадают, что ним произошло. Дима стал резко терять в весе. Позже он признался, что у него обнаружили сразу несколько межпозвоночных грыж.