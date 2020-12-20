Здоровье
В ее режим питания вмешались врачи
Метод поможет в борьбе с последствиями болезни Альцгеймера
Первая леди пробудет в больнице еще неделю
Ученые убеждены, что натуральные продукты помогут быстрее сбросить вес
Искусственный интеллект будет анализировать состояние здоровья человека
Вредные привычки и стресс могут спровоцировать рак поджелудочной железы
Регионам и муниципалитетам может быть дано право выплачивать долги по зарплате предприятий-банкротов
По словам обитателей Рублевки, их дети не приспособлены к русскому климату и могут заболеть