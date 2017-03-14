Датский принц скончался на 83-м году жизни

В Дании умер принц Ричард Берлебургский, шурин королевы Дании Маргрет. Ему было 82 года, передает "Газета.ру".

"С великой скорбью я от имени Ее Королевского Высочества принцессы Бенедикты должен объявить, что Его Высочество Принц Ричард скончался", – сообщил пресс-секретарь принцессы.

Принц Ричард Казимир Карл Август Константин цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург был женат на сестре королевы Дании принцессе Бенедикте. Долгие годы он боролся с раком кожи, однако болезнь прогрессировала. В 2003 году принцу диагностировали злокачественную опухоль в бедре.