Экономист: рубль начнет ослабевать через год

Сейчас курс рубля составляет 72-73 за доллар. В настоящий момент наблюдается благоприятная ситуация для роста российской валюты. По словам Максима Петроневича, в прошлом месяце на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку наблюдался значительный приток средств нерезидентов в Россию. По прогнозам экономиста, к середине 2022-го доллар будет стоить 71-72 рубля.
Однако в конце следующего года российская валюта начнет ослабевать. По мнению Петроневича, стоит ожидать рост долларовых ставок, коррекцию стоимости металлов и продукцию агропромкомплекса, а также увеличение импорта. Все это, как считает эксперт, негативно скажется на рубле.
Ранее будущее российской валюты спрогнозировал аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов. Он отмечал, что пока никаких серьезных оснований для обвала курса рубля не наблюдается. Однако, по словам эксперта, стоит помнить, что на российскую валюту может повлиять политика, которая бывает непредсказуемой.
О курсе рубля в сентябре ранее писала главный редактор сайта Investing.com Россия Анастасия Кошелева. Она высказалась о влиянии событий в Афганистане на доллар, а также рассказала о связи между российской валютой и пандемией коронавируса.
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