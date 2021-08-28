Что будет с курсом рубля в сентябре

Каким будет курс рубля в сентябре, рассказала руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева.



Последние несколько месяцев рубль уверенно укреплял свои позиции, однако в августе появились факторы, которые могут негативно сказаться на российской валюте в начале осени. На рубль давит распространение дельта-штамма коронавируса, падение цен на нефть и природные катаклизмы — увеличение числа пожаров, засух и наводнений, а также ухудшение геополитической ситуации. По оптимистичным прогнозам курс рубля в сентябре составит 72-74, по пессимистичным — 75-77 рублей за доллар.

Одной из самых громких новостей уходящего месяца стал конфликт в Афганистане. После того как США вывели свои войска, представители радикального движения "Талибан"* установили контроль над государством.

На данный момент прямого влияния ни на курс доллара, ни на курс рубля это не оказало, однако нельзя исключать, что в дальнейшем ситуация может измениться. Так или иначе, есть вероятность, что серьезный геополитический конфликт может отразиться на мировом рынке. Это во многом будет зависеть от того, как поведут себя в дальнейшем ключевые игроки, решит ли кто-либо из государств вмешаться и какие действия предпримет Россия.

Негативное влияние на рубль оказывает цена на нефть. Сейчас наблюдается падение стоимости — цена нефти марки Brent в августе опускалась ниже $65 за баррель. Произошло это в основном по причине снижения импорта в Китай, поскольку в стране замедлился экономический рост. Ситуация в ценовой политике может измениться после заседания ОПЕК+, которое назначено на 1 сентября. В ближайшей перспективе цена на нефть составит $63-69 за баррель — такое снижение может стать сдерживающим фактором для роста рубля.

В мире распространяется новый штамм коронавируса, также в Китае ужесточились карантинные меры из-за увеличения числа новых случаев заражения, появляются новые антирекорды, а во Франции и Египте уже объявлена новая волна коронавируса. Российская валюта считается рисковой, в отличие от доллара, поэтому при распространении нового дельта-штамма и ухудшении эпидемиологической ситуации есть вероятность, что инвесторы буду чаще вкладывать деньги в более надежные активы, что может негативно сказаться на рубле.

В ближайшее время на российскую валюту также могут повлиять результаты симпозиума ФРС, назначенного на 26-28 августа, где будут обсуждаться сроки сворачивания программы QE — если они будут скорыми, это приведет к ослаблению рубля.

* – Террористическая организация, запрещенная в РФ.

