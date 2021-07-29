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Экономика
У россиян стало меньше свободных денег – подробности

У россиян стало меньше свободных денег – подробности

У граждан России теперь остается еще меньше денег после приобретения необходимых товаров и услуг.
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Крупнейший исследовательский холдинг "Ромир" провел исследование о том, сколько средств остается в российских семьях после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного потребления, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других первостепенных услуг. Выяснилось, что свободных денег, то есть тех финансов, которые можно потратить на цели сверх базовых потребностей, стало меньше на 7%, чем год назад.

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Руководитель холдинга Инна Караева отмечает, что российские домохозяйства переживают не лучшие времена. По ее словам, показатель количества свободных денег в семьях со временем падает, при этом траты россиян только увеличиваются. Растут цены, все больше людей берут кредиты, гражданам непросто дается покупка привычного набора товаров и услуг.

Объем свободных денег играет важнейшую роль для благополучия и процветания российских семей. Эти средства позволяют жителям страны приобретать услуги в сфере образования, здравоохранения, туризма и развлечений. Именно за счет свободных денег россияне выплачивают банковские займы, покупают недвижимость и автомобили. Если тенденция к сокращению этой категории финансов сохранится, то гражданам будет практически нечего отложить "на черный день" и предотвращение экстренных бытовых ситуаций.

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Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 11:03 Источник: Romir ✓ Надежный источник
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