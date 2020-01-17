Как делить деньги в семье

Распределение ресурсов – острый вопрос, который разрушил немало отношений. Как парам обсудить справедливую систему распределения финансов, которая учитывает потребности каждого партнера, "Дни.ру" рассказал практикующий семейный психолог Александр Шахов.

Эксперт рекомендует все доходы складывать в общий "котел", из которого они распределяются по "кошелькам".

Личные расходы жены

Карманные расходы, за которые женщина не отчитывается: на посиделки в кафе, покупку понравившейся вещи и прочее. Женщине необходимы личные деньги, чтобы чувствовать себя свободной и любимой, а не вымаливать каждую копейку. Любящий мужчина старается этот кошелек увеличивать.

Расходы на красоту

Отдельный кошелек для жены, который не включатся в предыдущий и это принципиально. Женщина не должна тратить личные средства, чтобы поддерживать себя сексапильной – это расходы на мужа, чтобы он наслаждался ее красотой. Много мужчин понятия не имеют об уровне цен в этой сфере, поэтому принесите ему прайс из салона красоты. И стул, чтобы он не упал.

Личные расходы мужа

Справедливо, что и у него есть свои карманные деньги в том же размере, что и у жены. Хочешь тратить больше – зарабатывай, а не обирай свою женщину.

Обязательные траты

Продукты питания на месяц, необходимая одежда и обувь, оплата квартиры, налогов, кредитов, обучения детей и прочее. Откладывайте деньги сюда в первую очередь, а уж остаток распределяйте по остальным кошелькам.

Расходы на детей

Суда входят карманные деньги, секции, развлечения.

Сбережения на "черный" день

Вы не раз себя похвалите за это решение, когда он придет. А он приходит. Всегда. Сначала выделяются деньги на обязательные траты, а остаток равномерно распределяется по остальным кошелькам на семейном совете общим решением. Привлекайте к таким советам и детей – вы учите их управлять финансами.