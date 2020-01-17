Как делить деньги в семье

Эксперт рекомендует все доходы складывать в общий "котел", из которого они распределяются по "кошелькам".
Личные расходы жены
Карманные расходы, за которые женщина не отчитывается: на посиделки в кафе, покупку понравившейся вещи и прочее. Женщине необходимы личные деньги, чтобы чувствовать себя свободной и любимой, а не вымаливать каждую копейку. Любящий мужчина старается этот кошелек увеличивать.
Расходы на красоту
Отдельный кошелек для жены, который не включатся в предыдущий и это принципиально. Женщина не должна тратить личные средства, чтобы поддерживать себя сексапильной – это расходы на мужа, чтобы он наслаждался ее красотой. Много мужчин понятия не имеют об уровне цен в этой сфере, поэтому принесите ему прайс из салона красоты. И стул, чтобы он не упал.
Личные расходы мужа
Справедливо, что и у него есть свои карманные деньги в том же размере, что и у жены. Хочешь тратить больше – зарабатывай, а не обирай свою женщину.
Обязательные траты
Продукты питания на месяц, необходимая одежда и обувь, оплата квартиры, налогов, кредитов, обучения детей и прочее. Откладывайте деньги сюда в первую очередь, а уж остаток распределяйте по остальным кошелькам.
Расходы на детей
Суда входят карманные деньги, секции, развлечения.
Сбережения на "черный" день
Вы не раз себя похвалите за это решение, когда он придет. А он приходит. Всегда. Сначала выделяются деньги на обязательные траты, а остаток равномерно распределяется по остальным кошелькам на семейном совете общим решением. Привлекайте к таким советам и детей – вы учите их управлять финансами.
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