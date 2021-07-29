Росстат: реальные доходы россиян подскочили

Реальные располагаемые доходы представляют собой все доходы человека с учетом инфляции и с вычетом расходов. По итогам первых двух кварталов текущего года они остаются на 0,8% ниже такого же периода 2019 года.
В отличие от сегодняшней ситуации, два года назад на них не влияли негативные факторы, связанные с пандемией коронавируса в России. Ранее специалисты Росстата подсчитали средние зарплаты граждан. Примечательно, что результаты оказались значительно ниже номинальных.
Так, в прошлом году средний доход нашего соотечественника был равен 32 422 рубля в месяц. На руки же человек получал с вычетом налога 28 207 рубля. Данная сумма не соответствует заявленным ранее 50 тысячам рублей.
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин говорил о том, что одним из главных инструментов в борьбе с бедностью должен стать социальный договор. Нашим соотечественникам будут выплачивать деньги на повышение квалификации или открытие собственного дела.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии России с удаленной работой. На некоторых можно получать до 300 тысяч рублей. Например, на такой доход может рассчитывать менеджер по продукции в агрегаторе страховых услуг.
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