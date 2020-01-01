Одной из основных трудностей в условиях быстрого роста финтеха была названа нехватка качественных кадровых ресурсов
В современном мире существует проблема несоответствия мышления и уровня развития технологий
На фоне падения доходов населения у правительства появились вопросы к работодателям
Единственным российским финансовым учреждением, которое сохранило рейтинг, оказался Сбербанк
Рекомендации воздержаться от покупки суверенных бондов России противоречат логике экономического сотрудничества
Сбербанк в скором времени может практически лишиться влияния на формирование полной стоимости кредита
Российским кредитным учреждениям стало сложнее справляться с ростом просроченной задолженности
Регулятор продолжает зачистку банковского сектора от организаций, ведущих высокорискованную политику
Финансовые организации хотят ввести биометрические способы идентификации клиентов
В рамках конференции ShowFx World финансовые эксперты проведут бесплатные семинары для всех желающих