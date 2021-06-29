В России грядет индексация пенсий

Эксперт констатировал, что выборы в Госдуму состоятся на фоне долгого застоя, роста цен и кризиса в экономике. По его словам, президенту надо будет пойти на этот шаг и возобновить индексацию пенсий.
Жуковский добавил, что глава государства знает о необходимости такого решения, поскольку ранее лично подписал соответствующий закон. По словам экономиста, для индексации пенсий в России все уже подготовлено, передает Ura.ru.
Он также заявил, что у государства есть средства на увеличение выплат пенсионерам. По его мнению, цена на это не слишком высока.
Ранее профсоюзы призвали президента страны Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии в России работающим гражданам. Кроме того, о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Недавно "Дни.ру" рассказали, какие категории граждан могут получать пенсии в России максимального размера. Так, де-факто самые высокие показатели размера пенсий в России у чиновников и космонавтов.
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