В России грядет индексация пенсий

Экономист Владислав Жуковский считает, что российский лидер Владимир Путин может объявить об индексации пенсий в России работающим гражданам 30 июня во время "Прямой линии".



Эксперт констатировал, что выборы в Госдуму состоятся на фоне долгого застоя, роста цен и кризиса в экономике. По его словам, президенту надо будет пойти на этот шаг и возобновить индексацию пенсий.

Жуковский добавил, что глава государства знает о необходимости такого решения, поскольку ранее лично подписал соответствующий закон. По словам экономиста, для индексации пенсий в России все уже подготовлено, передает Ura.ru.

Он также заявил, что у государства есть средства на увеличение выплат пенсионерам. По его мнению, цена на это не слишком высока.

Ранее профсоюзы призвали президента страны Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии в России работающим гражданам. Кроме того, о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Недавно "Дни.ру" рассказали, какие категории граждан могут получать пенсии в России максимального размера. Так, де-факто самые высокие показатели размера пенсий в России у чиновников и космонавтов.