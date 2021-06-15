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Экономика
Какие категории граждан могут получать в России пенсии максимального размера

Какие категории граждан могут получать в России пенсии максимального размера

Представители каких профессий после выхода на пенсию могут рассчитывать на выплаты в максимальном объеме, рассказал экономист
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Эксперт Евгений Биезбардис рассказал, какие категории граждан или представители каких профессий могут получать пенсии в наиболее возможном размере. По его мнению, де-факто самые высокие показатели размера пенсий в России у чиновников и космонавтов. Меж тем, формального максимального уровня пенсий в нашей стране не существует.

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Из опубликованных Росстатом в апреле текущего года показателях следует, что гражданские служащие федерального уровня после выхода на пенсию получали выплаты в размере почти 23 тысячи рублей на 1 января 2021 года . Примечательно, что чиновники, хоть и не всегда, но могут дополнительно получать страховую пенсию. Она выплачивается после потерей гражданином трудоспособности в силу возраста.

Отметим, что на данный момент средний размер пенсии в России близок к отметке в 16 тысяч рублей. Размер страховой в среднем выше на тысячу рублей и составляет почти 17 тысяч рублей.

Как заметил эксперт, рассчитывать на повышенную пенсию и дополнительные выплаты могут представители экстремальных профессий, чей риск в значительной степени приносит пользу всем людям. В данном случае речь идет о таких категориях граждан, как, например, космонавты. Они получают выплаты от государства за выслугу лет и, кроме государственной, могут рассчитывать на страховую пенсию.

Росстат не публикует сейчас показатели пенсий космонавтов, однако по данным пятилетней давности можно сделать вывод, что представители этой профессии получали в первом месяце 2016 года пенсии в размере почти 450 тысяч рублей.

Кроме того, военные, вышедшие в отставку, могут получать сразу две пенсии. Первая полагается непосредственно после окончания службы в армии. Однако, если военный пенсионер пойдет работать по гражданской специальности, то организация должна будет делать за него новые пенсионные отчисления в в специализированный фонд. Тогда можно оформить вторую пенсию.

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Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 09:28 Источник: АЭИ Прайм ✓ Надежный источник

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