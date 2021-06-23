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Экономика
Два миллиона россиян не получили выплаты по накопительной части пенсии: названы причины

Два миллиона россиян не получили выплаты по накопительной части пенсии: названы причины

Газета "Коммерсантъ" опубликовала данные крупнейших негосударственных пенсионных фондов.
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Выяснилось, что два миллиона россиян до сих пор не получили выплаты по накопительной части пенсии. В общей сложности на счетах находятся миллиарды рублей. Почему люди не распоряжаются своими накоплениями? На это есть несколько причин.

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Первая причина. Не все знают, что получить накопления можно до выхода на пенсию. Согласно пенсионной реформе, в 2028 году уйти на заслуженный отдых женщины могут в 60 лет, мужчины – в 65. Но эти критерии не распространяются на накопительную часть пенсии, поэтому получить выплату можно в 55 и 60 лет соответственно.

Вторая причина. Пенсионные фонды не информируют своих клиентов, ведь чем дольше денежные средства находятся на счетах, тем больше зарабатывают управляющие. К слову, с 2022 года фонды будут обязаны информировать граждан о том, что они могут запросить выплаты.

Третья причина. Сами граждане не спешат забирать накопления. Они отказываются от этого, потому что на счетах лежат небольшие суммы – порядка 10 тысяч рублей. Некоторые россияне ленятся оформлять выплаты, планируют забрать накопления потом.

Четвертая причина. Есть и те, кто просто забывает, где находятся их деньги. В большинстве случаев работодатель помогает сотрудникам размещать накопления, поэтому те не запоминают, куда перевели средства. А пенсионные фонды зачастую владеют устаревшими контактными данными клиентов.

Пятая причина. Умершие граждане при жизни не забрали накопления, а наследники, как правило, не знают о том, что им полагаются выплаты. Эксперты посчитали, что на "мертвых вкладах" находится около 300 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что во всех этих случаях деньги продолжают лежать на счете. Управляющие инвестируют их в финансовые инструменты, а значит, сумма может увеличиться.

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 10:44 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

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