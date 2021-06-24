Эксперт спрогнозировал максимальное укрепление рубля

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая отметила, что спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью нельзя, но оценить повеление российской валюты на основании факторов можно.

По мнению аналитика, главным фактором в пользу укрепления рубля является рост мировых цен на нефть. Ольга Беленькая обратила внимание, что цена Brent впервые за три года превысила 75 долларов за баррель. Также поддержку российской валюте может оказать ускорение нормализации денежно-кредитной политики Центробанка РФ, который с начала 2021-го повысил ключевую ставку с 4,25% до 5,5% годовых и дал понять, что на этом не остановится.

Негативно же сказывается на рубле изменение риторики Федеральной резервной системы на заседании, которое состоялось в июне. В США уже задумались о прекращении программы количественного смягчения. Сдерживает укрепление рубля и геополитический фон, который практически не изменился после саммита Россия – США в Женеве.

Беленькая отметила, что недавно было объявлено о возобновлении авиасообщения России с Турцией, а это направление очень популярно среди российских туристов. В такие моменты увеличивается спрос на валюту со стороны физических лиц, что зачастую приводит к ослаблению счета текущих операций в III квартале.

"Наш целевой диапазон до конца лета по курсу USD/RUB составляет 71-74 рубля за доллар, а по курсу EUR/RUB — 85-88 рубля за евро", – заключила Беленькая.

Напомним, ранее аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова порекомендовала россиянам покупать валюту. На этой неделе в России стартовал новый налоговый период, Он окажет российской валюте поддержку, считает эксперт.