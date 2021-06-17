Россиянам пообещали резкий рост курса рубля

Российско-американский саммит завершился благополучно. Аналитики уверены: курс рубля скоро ждет стремительный рост.

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена была плодотворной. Стороны договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон и о продлении договора СНВ-3. Эксперты полагают, что результаты саммита положительно повлияют на курс рубля.

Так, инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Бахтин рассказал, что в отношениях двух стран был сделан шаг вперед. По мнению аналитика, итоги переговоров можно назвать "умеренно позитивными" для российских активов, передает URA.ru.

С ним согласился глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Специалист заметил, что курс рубля заметно укрепился после саммита. Согласно его прогнозам, уже в ближайшее время времени доллар может снизиться до 70 рублей, а евро – до 85-86 рублей, сообщает Life.ru.

Более позитивный сценарий предсказал экономист Андрей Лобода. Эксперт подчеркнул, что экономика в России восстанавливается быстрее, чем в других странах. Он полагает, что к осени американская и европейская валюты упадут. Курс рубля составит 68-70 за доллар и 82-84 за евро.

Центробанк обнародовал последние данные о торгах на бирже. По состоянию на 17 июня, курс рубля составляет 72 за американскую валюту и 87,3 за европейскую.