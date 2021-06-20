Встреча Путина и Байдена Коронавирус в Москве Скандал Бузовой с Губерниевым Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Воскресенье
20 июня
Лента новостей
20:06
Аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту
18:57
Общественник Невзлин назвал наиболее вероятного преемника Путина
18:56
На те же грабли: Муцениеце готова воссоединиться с Прилучным
18:24
"Вчера так нажрались": певица Слава похвасталась переломом после пьянки
17:29
"Как Навальный": Стало известно о попытке Германии завербовать Жириновского
17:01
Эксперт предупредил россиян о росте цен на продукты из-за отказа от вакцинации
16:59
До 36 градусов: синоптик предрек России аномальную африканскую жару и температурные рекорды
15:48
СМИ: Настя Ивлеева и Элджей развелись
15:34
Тайная связь Стаса Михайлова с онкобольной Заворотнюк получила огласку
15:33
Украина катится в долговую пропасть: каждый гражданин задолжал тысячи долларов
15:07
Меладзе раздавлен смертью близкого: Светлая память
14:55
"Все еще в коме": раскрыты шокирующие детали состояния тяжелобольной певицы МакSим
14:51
"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"
14:32
Боярский провел ночь с Драпеко: Спали на полу
13:54
"Как в тумане": стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
13:44
Беременная Арзамасова встревожила фанатов: Слезы наворачиваются
13:37
"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
13:35
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
13:32
"Настя, ты дура?": Волочкова вызвала оторопь очередной интимной фотографией
13:19
Пушков сравнил Путина с "Джеймсом Бондом от политики"
12:47
"Еще раз прости": Разин молит Кудрявцеву сжалиться после иска за клевету
12:22
"Ну и отстой": Нацепившую шкуру Волочкову изваляли в грязи
12:21
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
12:02
В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса
11:31
Супруга Петросяна удивила откровенными фотографиями с пляжа
11:07
Экономист рассказал россиянам о психологических уловках супермаркетов
11:03
Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник
11:02
Испугавшийся Гришковец попросил прощения у Земфиры после иска на 1,5 миллиона рублей
10:54
Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"
08:07
"Хочешь, пойдем ко мне?": Пугачева прильнула к жаждущему любви Харламову
06:05
Измотанная грудничком Джанабаева не отпускает Меладзе даже в парикмахерскую
04:10
В восторге: чем Ургант заслужил похвалу звезды эротических фильмов
02:02
Тарасов плюнул в осрамленную Бузову после стычки на "Матч ТВ"
23:11
В США указали на ошибку Зеленского в отношении НАТО
22:06
Отказ США от военной помощи Украине вызвал бурную реакцию в Сети: Все закончилось пшиком
20:03
Грудь здесь бессильна: Вскрылась причина одиночества незамужней Семенович
18:19
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
17:50
Развлечения Брежневой и Меладзе в припаркованном авто попали на видео
17:21
"Сердце сжалось": жуткие подробности о лежащей в коме певице МакSим
15:38
Быстрее размножается, проходит тяжелее: чем опасен выявленный в Москве индийский штамм коронавируса
15:10
Лежащий на больничной койке Буйнов обратился к жене
14:54
"Разрушаюсь на глазах": гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти
14:27
Поразившая торчащими ребрами Гагарина ждет предположений о тяжелой болезни
14:21
Россиян предупредили о способах обмана в торговых сетях
14:14
Подключенную к аппарату ИВЛ певицу МакSим ввели в кому
13:40
"Нужно знать, что я в жопе!": Мужа Бородиной застали врасплох после слухов о разводе
13:34
Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
13:33
Поставили точку: молодая жена Петросяна уехала из России
13:14
"В ударе или угаре?": Упрекаемая пьянством Бузова доконала россиян
12:31
Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения
Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой
Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
"Что ты забыла в ужасной стране?": обиженные россияне гонят Хаматову прочь после данных об эмиграции
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Экономика
Аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту

Аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту

Сегодня об этом сообщила Анна Бодрова, аналитик ИАЦ "Альпари".
прочитано 48 раз

По словам эксперта, на следующей неделе в России стартует новый налоговый период, Он окажет российской валюте поддержку. Также Анна Бодрова отметила, что на данным этапе к концу подходит не квартал, а полугодие.

ПО ТЕМЕ

Мишустин призвал к быстрой реакции на ситуацию с ценами на продукты

Богатейший россиянин готов поделиться прибылью ради спасения от роста налогов в стране

Конъюнктура сырьевых рынков остается нейтральной, как утверждает аналитик. Банк России, в свою очередь, не перестанет увеличивать ключевую ставку.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что американский доллар укрепил свои позиции на валютном рынке. Анна Бодрова так прокомментировала эту ситуацию:

"Похоже, что это новая тенденция, потому что у такого движения есть вполне реальный фундаментальный повод... Речь идет об итогах заседания Федеральной резервной системы США в июне. Монетарные политики указали, что предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023 года".

По мнению Бодрой, курс доллара к рублю до конца июня будет составлять в среднем 73 рубля, а евро – 87,5 рублей. В связи с этим аналитик посоветовала россиянам уже сейчас подумать о наличных деньгам для отпусков. В ближайшее время их можно будет обменять по максимально низкому курсу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
20 июня 2021, 20:06 Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Названы лучшие национальные проекты Программы "Развитие регионов. Лучшее для России"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

На те же грабли: Муцениеце готова воссоединиться с Прилучным

Звезда простила бывшего мужа
Шоу-бизнес

СМИ: Настя Ивлеева и Элджей развелись

Они поженились в 2019 году
Шоу-бизнес

Боярский провел ночь с Драпеко: Спали на полу

Актриса дала интервью

Шоу-бизнес

"Как в тумане": стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Здоровье актрисы продолжает быть нестабильным

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+