Аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту

Сегодня об этом сообщила Анна Бодрова, аналитик ИАЦ "Альпари".

По словам эксперта, на следующей неделе в России стартует новый налоговый период, Он окажет российской валюте поддержку. Также Анна Бодрова отметила, что на данным этапе к концу подходит не квартал, а полугодие.

Конъюнктура сырьевых рынков остается нейтральной, как утверждает аналитик. Банк России, в свою очередь, не перестанет увеличивать ключевую ставку.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что американский доллар укрепил свои позиции на валютном рынке. Анна Бодрова так прокомментировала эту ситуацию:

"Похоже, что это новая тенденция, потому что у такого движения есть вполне реальный фундаментальный повод... Речь идет об итогах заседания Федеральной резервной системы США в июне. Монетарные политики указали, что предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023 года".

По мнению Бодрой, курс доллара к рублю до конца июня будет составлять в среднем 73 рубля, а евро – 87,5 рублей. В связи с этим аналитик посоветовала россиянам уже сейчас подумать о наличных деньгам для отпусков. В ближайшее время их можно будет обменять по максимально низкому курсу.