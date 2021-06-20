Аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту

По словам эксперта, на следующей неделе в России стартует новый налоговый период, Он окажет российской валюте поддержку. Также Анна Бодрова отметила, что на данным этапе к концу подходит не квартал, а полугодие.
Конъюнктура сырьевых рынков остается нейтральной, как утверждает аналитик. Банк России, в свою очередь, не перестанет увеличивать ключевую ставку.
Помимо этого, эксперт подчеркнула, что американский доллар укрепил свои позиции на валютном рынке. Анна Бодрова так прокомментировала эту ситуацию:
"Похоже, что это новая тенденция, потому что у такого движения есть вполне реальный фундаментальный повод... Речь идет об итогах заседания Федеральной резервной системы США в июне. Монетарные политики указали, что предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023 года".
По мнению Бодрой, курс доллара к рублю до конца июня будет составлять в среднем 73 рубля, а евро – 87,5 рублей. В связи с этим аналитик посоветовала россиянам уже сейчас подумать о наличных деньгам для отпусков. В ближайшее время их можно будет обменять по максимально низкому курсу.
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