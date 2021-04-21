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Что будет с рублем после послания Путина Федеральному собранию

Что будет с рублем после послания Путина Федеральному собранию

Выступление Владимира Путина в среду, 21 апреля, в Центральном манеже отразилось на курсе рубля. Аналитики рассказали, что стоит ждать от российской валюты в ближайшее время.
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Позитивное, мирное послание президента России Владимира Путина Федеральному посланию привело к тому, что один доллар, который накануне стоил 76,90, теперь можно приобрести за 76,60. Однако аналитики ФБА "Экономика сегодня" все равно называют состояние российской валюты неопределенным. Необходимо, чтобы рынок привык к внешнеполитической обстановке.

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 Курс рубля

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Что касается нефти, то накануне она резко упала в цене. Стоимость одного барреля составляла 65,50. После наблюдалась коррекция. Сейчас нефть торгуется в районе 66,30. Так называемым позитивом сейчас выступает Китай. В этой стране очень загружены заводы по переработке нефти.

К сложившейся ситуации также имеют отношение действия США. Там рассматривают Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве картеля и обвиняют ее в регулировании цен.

Когда США ввели новые санкции в отношении России, в Министерстве финансов РФ заявили о сокращении программы заимствований в 2021 году. Однако объемы небольшие, поэтому они практически не повлияли на ситуацию на рынке. А вот обострение ситуации на востоке Украины в дальнейшем отразится на рубле.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 22:04 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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