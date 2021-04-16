Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
14:56
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом
14:49
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян
14:19
"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание
14:15
"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала
14:06
Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ
14:02
Зеленский назвал строительство "Северного потока – 2" энергетической войной
13:57
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года
13:52
Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
11:44
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
11:37
Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок
11:28
В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию
11:17
В России изменился порядок получения ИНН
11:13
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,9 тысячи
11:12
"Жестокий, эгоистичный": бывшая жены облила покойного Шукшина помоями
11:05
СМИ: Военный сообщил о готовности Украины нанести первый удар по России
10:58
Баснословные деньги: сына пытаются засудить на 100 тысяч долларов за песни Цоя
10:32
"Могут пострадать режиссеры": ведьма ужаснула словами о проклятии шоу "Последний герой"
10:18
Россияне могут получить дополнительные выходные в мае – подробности
10:16
Манукян пустился во все тяжкие после расставания с Бузовой
10:01
Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище
09:58
"Я такой уродливый": безудержные рыдания Цискаридзе вызвали оторопь
09:58
Россияне назвали желаемый размер сбережений для хорошей жизни
09:37
Капризная Пугачева устроила публичную истерику
09:35
По каким странам россияне скучают больше всего
09:19
Эротичные трусы и пиджак на голое тело: Агутина и Варум с позором выставили из ресторана
08:47
Байден назвал Россию "великой державой" и объявил курс на улучшение отношений с Москвой
08:44
Известный певец отбил любимую женщину у Алибасова
08:44
Сровняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили
08:43
"Что она сотворила с моим сыном": возмущенная мать Аршавина накинулась на Барановскую
06:42
"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением
04:07
Жену звезде "Тихого Дона" нашла мать: как сложилась судьба актера Петра Глебова
02:23
Тело принца Филиппа выкопают после смерти Елизаветы II
00:04
"Они разведутся в любом случае!": на отношениях Собчак и Богомолова поставили крест
22:02
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
21:54
Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика
21:29
Федосеева-Шукшина набросилась на сына Алибасова после грязных оскорблений
21:14
В Москве автобус протаранил светофор
21:07
В Королеве электричка насмерть сбила мужчину
20:56
Пропала без вести подруга покойной Легкоступовой
20:08
При пожаре в Липецке погибли 2 человека
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Экономика
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян

Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян

Санкции США против России могут негативно сказаться на реальных доходах граждан. Так считают эксперты.
прочитано 369 раз

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Он запретил американским компаниям закупать российские долги. Эксперты считают, что такие меры приведут к снижению реальных доходов россиян. Также это влечет снижение бюджета в социальной сфере, рост цен, обесценивание и в конечном итоге риск падения рубля, пишет "МК".

ПО ТЕМЕ

Байден назвал Россию "великой державой" и объявил курс на улучшение отношений с Москвой

Уже в середине лета американские банки перестанут покупать гособлигации у Центробанка, Минфина и ФНБ. Это значит, что пенсии, зарплаты и реальные доходы граждан начнут, а вернее, продолжат снижаться. Россия недополучит от американских компаний деньги, которые пошли бы на выполнение социальных обязательств. А это — трансферы в Пенсионный фонд, зарплаты бюджетникам и так далее.

Эксперты считают, что российские банки способны заменить американских нерезидентов. Но при этом миновать критического обострения в сфере экономики страны все равно не получится. Российские финансовые ведомства будут остро нуждаться в денежных вливаниях. Повысится курс валют. В итоге у Минфина возникнут проблемы с восполнением дефицита бюджета.

По мнению доктора экономических наук Игоря Николаева, санкции США непременно скажутся на общем уровне жизни россиян. Ведь на рынке ОФЗ среди нерезидентов преобладали американцы.

"Обещало государство проиндексировать пенсии темпами, значительно превышающими инфляцию, — теперь же это обязательство под вопросом", – заявил Николаев.

Чтобы восполнить утраченные ресурсы, которые поступали от американцев, госказна будет вынуждена искать деньги внутри страны, а для этого придется привлекать дополнительные вливания от банков. Это будет полное обескровливание экономики, считает эксперт.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 14:49 Источник: "МК" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как заработать в кризис

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской

Пианистку осудили за благое дело
Шоу-бизнес

Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью

Девушка заметно поправилась

Шоу-бизнес

Манукян пустился во все тяжкие после расставания с Бузовой

Блогер не гнушается случайными связями
Шоу-бизнес

Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой

Девочка устроила знаменитости сюрприз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+