Рубль окреп после заявления Путина о международных отношениях

В среду, 21 апреля, Владимир Путин выступил в Центральном манеже с посланием Федеральному Собранию.

Владимири Путин в ходе выступления затронул тему международных отношений. Он заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет защищать в рамках международного права.

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При этом российский лидер подчеркнул, что по отношению к России не стоит вести себя высокомерно и эгоистично. В противном случае РФ будет вынуждена отвечать. Путин напомнил, что наша страна, в отличие от некоторых, ведет себя сдержанно и скромно на международной арене и настроена дружелюбно.

По словам Владимира Путина, Россия положительно настроена на выстраивание хороших отношений с другими странами и приветствует равноправие во всем мире. В связи с этим российский лидер призвал мировое сообщество придерживаться тех же соображений и брать пример с нашей страны. Он подчеркнул, что важно создать в мире среду бесконфликтного существования.

После таких слов российская денежная единица выросла на торгах на 60 копеек.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.55 мск снижался на 25 копеек, до 76,58 рубля, а евро – на 50 копеек, до 91,92 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал данные о подготовке госпереворота в Белоруссии.