В ноябре рубль продолжит укрепляться

Курс рубля в ноябре 2021 года ждут хорошие новости, рассказала руководитель Investing.com Россия Анастасия Кошелева..



За три последних месяца стоимость доллара значительно упала (с 74,5 руб. в августе до 69,9 руб. в октябре), позволив тем самым укрепиться рублю. Позитивная тенденция может сохраниться — учитывая высокий спрос на нефть и увеличение ключевой ставки ЦБ, а также сложности в американской экономике, в ноябре стоимость рубля составит около 70-71 за доллар.

Одним из основных факторов укрепления рубля является рост цен на нефть. С начала года стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 60%, ожидается, что в ноябре цена достигнет $90 за баррель. Одна из причин, по которой дорожает топливо — это нехватка энергоресурсов, таких как газ и уголь. На фоне того, что цены на газ продолжают бить рекорды (в октябре стоимость поднималась выше отметки в $1950), спрос на нефть может существенно увеличиться. Росту стоимости нефти может способствовать и увеличение количества авиаперевозок, поскольку в ноябре США собираются открыть свои границы для привитых от коронавируса туристов. Также свою роль сыграет сезонный фактор — с наступлением холодов потребление энергоресурсов возрастет.

Дополнительным стимулом для роста российской валюты может стать повышение ставки ЦБ, в октябре она выросла до уровня 7,5% годовых (на 0,75% больше по сравнению с прошлым показателем). Высокая ставка сдерживает рост цен на импортные товары, что играет на руку российскому рублю.

Сейчас аналитики много говорят о возможном дефолте США, связанным с высоким госдолгом и плохим экономическим положением в стране. Данная ситуация, безусловно, ослабит доллар, что уже происходит, но, конечно, крайне маловероятно станет причиной какого-то значительного его падения.

Несмотря на то, что для рубля сейчас сложилась наиболее перспективная ситуация, определенные риски все же есть. Прежде всего, они касаются эпидемиологической обстановки — в мире увеличиваются антирекорды по заболеваемости коронавирусом, также давление оказывает распространение нового штамма. Новые ограничения могут негативно повлиять на развитие российской экономики, что, в свою очередь, способно ослабить российскую валюту. Также стоит учитывать санкционные риски — в октябре США одобрили новые санкции против госдолга России, что может оказать определенное давление на рубль.

