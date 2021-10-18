Доллар и евро будут еще дешевле: аналитики предсказали рост курса рубля

Аналитики дали положительный прогноз относительно судьбы курса российского рубля на ближайшие несколько недель.

Директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой назвал ключевые факторы, влияющие на положение российского рубля на рынке валют. К ним он отнес рост стоимости нефти в мире, улучшение настроения игроков на рынках и приближение налогового периода.

Все эти показатели указывают на то, что российская валюта будет дорожать. "Поводов для изменения тренда пока не видим, особенно в преддверии заседания ЦБ в пятницу и основных налоговых выплат 25 и 28 октября", – уверен аналитик.

Кроме того, ожидается, что 22 октября Центральный банк России проведет свое очередное заседание, на котором будет рассматриваться денежно-кредитная политика. Ожидается, что ключевая ставка в очередной раз будет увеличена до 7% или 7,25% годовых. Ожидается, что это также сыграет на руку рублю.

"Какими бы дешевыми сейчас не выглядели евро или доллар, по-моему, будет достаточно возможностей купить их еще дешевле", – считает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Аналитики связывают укрепление российской валюты еще и с ценами на нефть. У черного золота, уверены эксперты, есть перспективы для дальнейшего подорожания. Впрочем, в долгосрочной перспективе это может привести к переизбытку запасов и резкому обвалу стоимости энергоносителей.