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Экономика
Доллар и евро будут еще дешевле: аналитики предсказали рост курса рубля

Доллар и евро будут еще дешевле: аналитики предсказали рост курса рубля

Аналитики дали положительный прогноз относительно судьбы курса российского рубля на ближайшие несколько недель.
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Директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой назвал ключевые факторы, влияющие на положение российского рубля на рынке валют. К ним он отнес рост стоимости нефти в мире, улучшение настроения игроков на рынках и приближение налогового периода.

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Все эти показатели указывают на то, что российская валюта будет дорожать. "Поводов для изменения тренда пока не видим, особенно в преддверии заседания ЦБ в пятницу и основных налоговых выплат 25 и 28 октября", – уверен аналитик.

Кроме того, ожидается, что 22 октября Центральный банк России проведет свое очередное заседание, на котором будет рассматриваться денежно-кредитная политика. Ожидается, что ключевая ставка в очередной раз будет увеличена до 7% или 7,25% годовых. Ожидается, что это также сыграет на руку рублю.

"Какими бы дешевыми сейчас не выглядели евро или доллар, по-моему, будет достаточно возможностей купить их еще дешевле", – считает генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

Аналитики связывают укрепление российской валюты еще и с ценами на нефть. У черного золота, уверены эксперты, есть перспективы для дальнейшего подорожания. Впрочем, в долгосрочной перспективе это может привести к переизбытку запасов и резкому обвалу стоимости энергоносителей.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 18:14 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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