Цена на газ в Европе взлетела после решения "Газпрома"

В понедельник, 18 октября, стало известно, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину на ноябрь. После этого стоимость голубого топлива значительно выросла – на 14%, согласно данным лондонской биржи ICE. Таким образом, цена на газ в Европе составляет почти 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин неоднократно говорил об ошибках западных стран, ставших причиной подорожания голубого топлива. Например, на прошлой неделе глава государства обратил внимание на то, что из-за санкции США против России пострадали сами американцы.
По словам российского лидера, из-за этих ограничений никто не выиграл, а цены на газ "взлетели до небес". Путин выразил надежду, что вскоре политики поймут бесперспективность таких действий и необходимость восстановления отношений.
Ранее "Дни.ру" писали о ситуации с отопительным сезоном на Украине. Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Незалежной Сергей Саливон заявил, что из-за дорогого газа в стране могут закрыться бюджетные учреждения: например, больницы и школы.
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