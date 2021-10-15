Эксперт Саливон предрек закрытие бюджетных учреждений на Украине из-за дорогого газа

В конце сентября украинское правительство и "Нафтогаз" подписали меморандум о ценообразовании на тепло и горячую воду. То есть местные власти не будут повышать тарифы в новом отопительном сезоне. Также в документе говорится о бесперебойных поставках газа по фиксированной цене – 16,4 гривны.
Однако, как заметил Саливон, "Нафтогаз" не торопится подготавливать новый договор, в котором будет указана низкая цена на голубое топливо, ведь прошло уже две недели с момента подписания меморандума. Также, по словам эксперта, госкомпания не заявляется на тендеры по закупки газа бюджетными учреждениями.
Таким образом, приобретение голубого топлива возможно только по рыночной цене – 36 гривен за кубометр. Саливон отметил, что таких средств у бюджетных организаций нет. Органы местного самоуправления зачастую тоже не могут нести такие расходы. Газ по рыночной цене могут позволить себе лишь в Киеве, который обладает весьма богатым бюджетом.
По словам эксперта, в образовательных, медицинских и других учреждениях уже сейчас холодно. Школы вынуждены отправить детей на каникулы пораньше, прикрываясь ухудшением эпидобстановки. Значит, если "Нафтогаз" не подготовит новый договор, бюджетные организации закроются, сделал вывод Саливон.
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