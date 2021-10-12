Эксперт Гривач: дефицит газа грозит Европе во второй половине отопительного сезона

По прогнозам специалиста, жители Евросоюза могут ощутить нехватку газа приблизительно в последний месяц зимы.

Эксперт Алексей Гривач, занимающий должность заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности, прокомментировал непростую ситуацию с газом в Европе. Цены на этот энергоресурс в настоящее время находятся на очень высоком уровне для простых потребителей. При этом реального дефицита сырья в регионе сейчас нет – в подземных хранилищах пока содержатся большие запасы газа.

По мнению специалиста, настоящая нехватка газа в Европе может возникнуть примерно в феврале следующего года, то есть не раньше второй части отопительного сезона. При этом ситуация может быть и иной в зависимости от температурных показателей, а также еще от целого ряда факторов. Для точного прогноза в данном случае важно, когда и в каких объемах будет производиться отбор сырья из хранилищ, а также как будет развиваться ситуация со сжиженным природным газом (СПГ).

Как сообщил "Царьград", при повышении спроса на азиатском рынке СПГ может уйти из европейского региона. Продавцы СПГ в Азии смогут заработать гораздо больше: сейчас эти рынки не могут конкурировать друг с другом. Не стоит забывать и о так называемой азиатской премии, которая защищает поставки сырья даже в случае роста цен в Европе.

Ранее известный политолог Георгий Бовт рассказал о том, как скачки цен на газ в Европе могут повлиять на повседневную жизнь местного населения.

