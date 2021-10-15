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Политика
В Китае отреагировали на слова Путина о газовом кризисе в Европе

В Китае отреагировали на слова Путина о газовом кризисе в Европе

Президент России Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя". Китайцы отреагировали на его слова.
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Владимир Путин на форуме заявил, что причиной повышения цен на газ в Европе стали изъяны в энергетической системы, которые копились годами. В итоге ситуация привела к кризису.

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Также Путин отметил, что Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергоресурсы как оружие. Помимо этого Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта к сотрудничеству и может увеличить поставки газа в Европу.

Китайцы бурно отреагировали на выступление Путина. На китайском сайте Guancha.cn вышла статья по итогам выступления российского президента, которую обсуждают граждане Китая. Они высоко оценили слова Путина и заявили, что правительства западных стран часто ищут виновных за свою некомпетентность в управлении страной.

"Запад непременно проиграет!", "Европейцы вымрут! Только подождите", "Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!", – написали китайцы в обсуждениях статьи.

Напомним, цены на газ в Европе увеличились больше чем в два раза за последнее время. Они побили рекорд – 1937 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе в настоящее время находятся на очень высоком уровне для простых потребителей. При этом реального дефицита сырья нет – в подземных хранилищах пока содержатся большие запасы газа. Острая нехватка газа в Европе может возникнуть в феврале следующего года, то есть во второй части отопительного сезона.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 13:49 Источник: Guancha.cn ✓ Надежный источник

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