В России вырос уровень безработицы

Тревожная тенденция наблюдается, несмотря на частичное снятие ограничений и возвращения россиян на работу. Казалось бы, занятых граждан должно стать больше, ведь бизнес получил субсидии на выплату зарплат.
Кроме того, с целью снижения безработицы в России были введены беспроцентные кредиты. Это могло бы позволить работодателям ограничить масштаб сокращений.
Однако даже при всех введенных мерах поддержки уровень безработицы в июне все равно повысился. В мае он составлял 6,1%. Так, число безработных увеличилось на сто тысяч человек. Продолжает расти и число обращений в службу занятности. За месяц оно составил 600 тысяч человек.
Как писали "Дни.ру", ожидается, что рост безработицы в России хоть и замедлится, но сохранится вплоть до осени. В июле начал восстанавливаться малый и средний бизнес, в том числе за счет государственной поддержки. Активно начал работу туристический сектор.
Напомним, ранее в ООН предложили помочь нуждающимся, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса в мире. Материальную поддержку должны получить около 2,8 миллиарда человек.
Популярные темы форума
папа не любит евреев
Каких вы хотите женщин?
Не до жиру
Москва или Киев?
Боюсь рожать
интим в рабочем чате((((
божья матерь
дочь шокировала женихом
русские девушки
что употребляет жирик