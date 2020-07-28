В России вырос уровень безработицы

В июне безработица в России повысилась. Ее уровень достиг 6,3%.

Тревожная тенденция наблюдается, несмотря на частичное снятие ограничений и возвращения россиян на работу. Казалось бы, занятых граждан должно стать больше, ведь бизнес получил субсидии на выплату зарплат.

Кроме того, с целью снижения безработицы в России были введены беспроцентные кредиты. Это могло бы позволить работодателям ограничить масштаб сокращений.

Однако даже при всех введенных мерах поддержки уровень безработицы в июне все равно повысился. В мае он составлял 6,1%. Так, число безработных увеличилось на сто тысяч человек. Продолжает расти и число обращений в службу занятности. За месяц оно составил 600 тысяч человек.

Как писали "Дни.ру", ожидается, что рост безработицы в России хоть и замедлится, но сохранится вплоть до осени. В июле начал восстанавливаться малый и средний бизнес, в том числе за счет государственной поддержки. Активно начал работу туристический сектор.

Напомним, ранее в ООН предложили помочь нуждающимся, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса в мире. Материальную поддержку должны получить около 2,8 миллиарда человек.

