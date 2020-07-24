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Бедным раздадут деньги из-за пандемии коронавируса

Бедным раздадут деньги из-за пандемии коронавируса

Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
В ООН предложили помочь нуждающимся, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса в мире. Материальную поддержку должны получить около 2,8 миллиарда человек.
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Организация предлагает раздать деньги просто так. Тогда те, кто испытывает серьезные финансовые проблемы, могли бы остаться дома и не работать.

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Согласно данным ООН, всего 1,07 миллиарда человек живут за чертой бедности, а еще 1,71 миллиарда рискуют обнищать. Программа затронет 132 развивающихся страны.

На инициативу по борьбе с коронавирусом в мире и связанной с ним бедностью планируется выделить 199 миллиардов долларов в месяц. При выделении помощи будет учитываться только то, сколько человек зарабатывает.

Кроме того, предлагается частично просить таким странам государственные долги, которые в 2020 году оцениваются в 3,1 триллиона долларов. При этом сохраненные деньги можно потратить на выплаты населению.

Напомним, в период пандемии коронавируса в мире президент России Владимир Путин скорректировал национальные цели развития страны. По его словам, к 2030 году уровень бедности должен снизиться в два раза.

Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии коронавируса в мире Россия ввела дополнительные выплаты для граждан. Так, 13,5 миллиарда рублей было направлено на пособия по безработице. Люди смогут получить деньги до конца августа.

Кроме того, размер минимальной суммы пособия по безработице вырос в три раза – до четырех с половиной тысяч рублей. На выплаты могут рассчитывать те, кто проработал не менее 26 недель за последний год.

Автор: 24 июля 2020, 09:56 Источник: ООН ✓ Надежный источник
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