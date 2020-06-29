Число безработных в России с апреля выросло в 3,5 раза

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с безработицей в стране первоочередной задачей. Об этом он сообщил в понедельник на совещании о ситуации на рынке труда.
По словам Мишустина, официальное количество безработных с апреля выросло в 3,5 раза. Премьер обратил внимание, что данные Минтруда свидетельствуют о том, что взрывного роста безработицы в России удалось избежать.
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