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Россияне получат больше: кому положены повышенные выплаты

Россияне получат больше: кому положены повышенные выплаты

Коронавирус в России создал непростую экономическую ситуацию, меры по борьбе с которой активно начало принимать руководство страны. В частности, некоторые россияне могут претендовать на повышенные выплаты. Кого коснется эта мера – читайте в материале "Дни.ру".
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На выплаты пособий по безработице из бюджета страны было выделено 13,5 миллиарда рублей. До конца августа, согласно подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным документу, люди смогут получать повышенные выплаты.

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Размер минимальной суммы возрос с полутора тысяч до четырех с половиной тысяч рублей. На эти деньги могут претендовать граждане, которые за последний год проработали меньше 26 недель, или те, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины.

Ранее только на минимальный размер пособия могли рассчитывать индивидуальные предприниматели, прекратившие деятельность. Теперь им будут платить 12 130 рублей – максимально возможную сумму. Для этого достаточно встать на учет в центр занятости. Сделать это можно дистанционно.

Безработным также положены выплаты на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей. "Такая мера поддержки станет хорошим подспорьем в этой сложной ситуации", – цитирует Life юриста Европейской юридической службы Сергея Болотина. На эти деньги могут претендовать те, кто лишился работы в период с 1 марта 2020 года.

Более пяти миллиардов рублей правительство выделило из бюджета на отпускные и компенсации за отпуска для медработников. Деньги пойдут врачам, среднему и старшему персоналу, водителям скорой помощи, а также подведомственным сотрудникам медорганизаций, которые также могут претендовать на стимулирующие выплаты в связи с коронавирусом. "Дополнительные выплаты к зарплатам медиков освобождены от НДФЛ и будут учитываться при расчете отпускных выплат", – напомнила адвокат бюро "S&K Вертикаль" Александра Стирманова.

Автор: 10 июля 2020, 08:21 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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